„Wo ist strafrechtlicher Nachholbedarf?“

Berlin Zu „Klöckner will strengere Tierschutzkontrollen“ vom 22. Mai:

Frau Klöckner will, dass Menschen bestraft werden, die im Interesse des Tierschutzes und in echter Gewissensnot handeln, um fundamentales Versagen des Staates und systematische Rechtsverstöße der Agrarwirtschaft aufzudecken? Sie meint, Einbruch bleibe Einbruch. Einbrüche sind bereits als Hausfriedensbruch strafbar. Wo sieht Frau Klöckner denn eigentlich strafrechtlichen Nachholbedarf? Was genau will Sie denn ändern? Will Sie im Strafgesetzbuch regeln, dass die Interessen des Tierschutzes die eines einzelnen Massentierhalters nicht wesentlich überwiegen können? Dafür haben wir in unserer Demokratie die Trennung der Rechtsprechung von der Verwaltung.

Sie widerspricht mit ihrer Aussage den Entscheidungen der Gerichte in Sachsen-Anhalt, die die Freisprüche für drei Angeklagte bestätigt haben, die in eine Mastanlage eingebrochen waren, um die Zustände extremer krimineller Tierquälerei zu dokumetieren.

Das Urteil ist deutlich: Die Gerichte sprachen den Angeklagten das Recht zu, sich im Interesse der Allgemeinheit durch das Staatsziel Tierschutz gegen die systematischen, massenhaften und staatlich tolerierten Verstöße zu wehren, indem sie die Taten dokumentierten und dabei das Hausrecht in der Industrieanlage störten. In solchen Extremfällen, in denen Behörden kapitulieren und bewusst wegsehen, heiligt der Zweck aus Sicht der Richter also sehr wohl die Mittel.

Ein Persilschein ist das nicht. Es kommt immer auf den Einzelfall an.

Frau Klöckner sollte als Ministerin unsere Verfassung in allen Punkten achten und für bessere Ausstattung der Veterinärämter und die Sensibilisierung der Kommunen für das Tierschutzrecht sorgen – und nicht von Selbstjustiz oder Stallpolizei sprechen, die nachweislich keine ist.

Beate Gries, Braunschweig