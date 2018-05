„Der Auftritt ist ein Skandal“

London Zu „Fußballstars als Wahlkampfhelfer für Erdogan? “ vom 15. Mai:

Der Auftritt der beiden Nationalspieler ist ein Skandal und eine Frechheit. Beide Spieler sind in unserem Rechtstaat aufgewachsen und haben alle Förderstufen des DFB durchlaufen. Sie konnten die Verbrechen dieses Mannes genau verfolgen. Und nun lassen sie sich mit ihm fotografieren und nennen ihn „ihren Präsidenten“ – einen Mann, der die Presse- und Meinungsfreiheit und eine unabhängige Justiz beseitigt und hierbei auch gleich die Staatsordnung des Gründers der modernen Türkei abserviert hat und der monatelang ausländische Journalisten ohne Gerichtsverhandlung in Gefängnisse steckt.

Unsere Nationalmannschaft repräsentiert unseren Rechtsstaat. Özil und Gündogan haben dieses Recht der Repräsentation verwirkt.

Seine innere Einstellung hat Özil in den Jahren als Nationalspieler immer wieder ausgiebig bewiesen: Beim Abspielen unserer Nationalhymne hat er demonstrativ seine Lippen zusammen gekniffen.

Beide Spieler gehören eher in die türkische Nationalmannschaft – mit den Spielern, die diesen Präsidenten lobpreisen, nicht in unsere. Wir haben genug andere, gute Spieler.

Hierzu ist noch zu sagen, dass nachträgliche Entschuldigungen und Erklärungen überhaupt nichts nützen: Sie werden im zensierten türkischen Fernsehen sowieso nicht gesendet.

Philipp Gaubatz, Salzgitter

Keine Vorbilder für Integration

Zum selben Thema:

Es ist arrogant, wie sich zwei deutsche Fußballer der deutschen Nationalmannschaft öffentlich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan fotografieren lassen, obwohl sie wissen, dass dieser Menschenrechte, Demokratie und Pressefreiheit mit Füßen tritt und politische Gegner gnadenlos verfolgen lässt und in den Knast steckt.

Diese Spieler sind keine Vorbilder für Integration, denn sie leben in Freiheit und Demokratie, kassieren Millionen von Euros, und fallen den in der Türkei lebenden Bürgern, die mit Erdogan nicht einverstanden sind, in den Rücken. Sie fördern aber mit ihrem Auftritt mit Erdogan, dass sich die hier in Deutschland lebenden Türken gegen Kurden und anders denkende aufrüsten. Solche Fußballprofis, die nicht zu ihrer Nation stehen, haben nichts in der deutschen Nationalmannschaft zu suchen. Bundestrainer Loew täte gut daran, diese Spieler nicht mehr im deutschen Nationalteam aufzustellen.

Beide Profis haben deutlich gezeigt, zu welcher Nation sie sich bekennen.

Lothar Sommer, Braunschweig

Klare Positionierung vonnöten

Zum selben Thema:

Özil und Gündogan müssten nun zwingend öffentlich ein Bekenntnis zu Deutschland anbieten, um weiter das Privileg genießen zu dürfen, in der deutschen Nationalmannschaft mitzuspielen. Wenn sich die Verantwortlichen nicht klar positionieren, können wir auf Länderspiele verzichten und nur noch internationalen Vereinsfußball auf Champions-League-Ebene darbieten.

Gregor Leip, Bad Grund

Naivität oder Liebe zur Türkei?

Zum selben Thema:

War es Naivität oder die Liebe zur Türkei, die die beiden deutschen Fußballnationalspieler Gündogan und Özil veranlasst hat, dem türkischen Präsidenten Erdogan ein Trikot zu schenken und sich mit ihm fotografieren zu lassen? Alle Welt weiß, dass Erdogan kein lupenreiner Demokrat ist und jetzt im Wahlkampf steht.

Beide Nationalspieler haben die deutsche Staatsbürgerschaft, sonst könnten sie nicht in der Nationalelf spielen.

Trotz der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft ist meine Meinung hierzu: Wer sich so offen zu Erdogan bekennt, der hat in der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht zu suchen.

Bernward Wisiorek, Wienhausen

Loyalität zu Deutschland verloren?

Zum selben Thema:

Laut Herrn Özdemir leisten die beiden Spieler durch ihren Auftritt „geschmacklose Wahlkampfhilfe“.

Warum diese Empörung? War es doch auch Herr Özdemir zusammen mit den Grünen, der die doppelte Staatsbürgerschaft unbedingt durchgesetzt haben wollte. Die Folge davon ist nunmal, dass sich solche Bürger nur schwer für einen Präsidenten entscheiden können.

Ist also das Verhalten von Herrn Gündogan ein Beweis dafür, dass bei einer doppelten Staatsbürgerschaft die Loyalität zu Deutschland verloren geht?

Ekkehard Senf, Wolfenbüttel