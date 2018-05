„Wirtschaftssanktionen treffen allein das Volk“

Irans Präsident Hassan Rohani will am Atomabkommen festhalten. Unsere Leser diskutieren die politischen Implikationen, die Trumps Verhalten nach sich zieht. Foto: imago/Xinhua

Die Welt befindet sich leider seit langem schon in einer Krise, aber anstatt mitzuhelfen, diese zu entschärfen, befeuert der amerikanische Präsident sie. Trump scheint es offensichtlich ein Vergnügen zu sein, sich auch außenpolitisch wie ein Elefant im Porzellanladen zu verhalten. Die USA können einfach keine Außenpolitik – und mit einem solchen Präsidenten natürlich erst recht nicht. Europa ist also gut beraten, diese Unart von Diplomatie nicht zu unterstützen. So zwiespältig sich das iranische Regime auch verhalten mag – Wirtschaftssanktionen à la Trump treffen nicht das Regime, sondern allein das Volk.

Rüdiger Reupke, Isenbüttel

Wirtschaftskrieg muss verhindert werden

Allein die Art und Weise der Kündigung des mit dem Iran vereinbarten Atomabkommens erinnert an Machthaber, die in der Vergangenheit durch kriegerische Aktionen ihre Vorteile durchsetzen wollten. Europa sollte dies als Herausforderung betrachten und durch abgesprochene Aktionen wenn schon keinen bewaffneten, dann wenigstens einen Wirtschaftskrieg verhindern.

Jürgen Kröhl, Bechtsbüttel

Grund zur Sorge besteht trotzdem nicht

Trump beweist ja nur einmal mehr, dass er eine politische Luftnummer ist. Daß Abkommen ist richtig, weil es ermöglicht, Irans Bestreben zu beobachten. Trump ist komplexen Thematiken nicht zugänglich.

Grund zur Sorge besteht trotzdem nicht; weder Irans Präsident Rohani noch die EU nehmen Trump wirklich ernst, und wissen um seine unlogischen Manöver.

Deshalb halten der Iran und die EU auch am Abkommen fest.

Marc Röthig, Königslutter

Möglichkeit für neue Allianzen

So unverständlich, bedauerlich, furchterregend und gefährlich für den Weltfrieden das undiplomatische Verhalten von Donald Trump mit immer wieder provokativen Entscheidungen, besonders in der Außenpolitik, auch ist, bietet dieses aber auch eine Möglichkeit für längst notwendige, neue, intensive Allianzen, die sich wohl schon längst in einem Entwicklungsstadium befinden. Bei aller Dankbarkeit gegenüber den USA, besonders nach 1945, sollte unser Land bei diesen ständigen verbalen Attacken und Bevormundungen nun endlich das Selbstbewusstsein entwickeln, einen von den USA unabhängigen Weg im Interesse des Friedens zu gehen. Ewige Dankbarkeit ist mit Sicherheit keine gute Basis für Gespräche auf Augenhöhe, wenn es wirklich ernst zu nehmende Konflikte gibt.

Harry Howorka, Schöningen