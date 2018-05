„Das ist eine Schönwetterstudie“

Salzgitter Zu „Oberbürgermeister werben fürs größte Gewerbegebiet der Region“ vom 5. Mai:

Die Machbarkeitsstudie ist für mich eine Schönwetter-Studie. Bleiben wir für einen Moment bei den Fakten:

1. Salzgitter ist hoch verschuldet und hat jetzt kaum noch Bewegungsspielraum.

2. Salzgitter hat mehr als genug Gewerbeflächen, in deren Bereitstellung viel Geld investiert wurde.

3. Salzgitter hat ein massives Imageproblem wegen Schacht Konrad.

Welchen Sinn hat es, noch mehr Geld für neue Flächen auszugeben? Ich wohne in Salzgitter-Üfingen und habe wie viele meiner Mitbürger kein Verständnis für eine solche Entscheidung.

Christl Redepenning, Üfingen

Unerwähnt gebliebene Belastungen

Zum selben Thema:

Über Folgekosten, die für eine Stadt wie Salzgitter existenzbedrohend sein können, wurde überhaupt nicht gesprochen. Wie viele Mitarbeiter müssen eingestellt werden, um die erforderlichen Vorarbeiten zu bewältigen? Wie viele zusätzliche Polizisten brauchen wir, damit keine rechtsfreien Räume wie in der Hansestraße in Braunschweig entstehen?

Kurz: Welche Belastungen kommen auf uns zu, die in der Machbarkeitsstudie nicht enthalten sind?

Viktoria Schneiderat, Üfingen

Wenige Arbeitsplätze, kaum Gewerbesteuer

Zum selben Thema:

In der rechtlichen Stellungnahme zur Machbarkeitsstudie steht ein Satz, der uns zu denken geben sollte: „Die Stadt Salzgitter verfolgt mit der Gebietsausweisung insbesondere das Ziel, großflächige (Logistik-)Betriebe anzusiedeln, die im Dreischichtbetrieb organisiert sind und entsprechend auch in der Nachtzeit mit hohen Schallemissionen verbunden sein können.“ Das Ergebnis ist neben einem enormen Verkehrsaufkommen und dem Lärm ein hoher Flächenbedarf.

Und was hätte die Stadt Salzgitter davon? Ganz wenige Arbeitsplätze und kaum Gewerbesteuer. Vor allem aber große Belastungen, die die Lebensqualität der Bürger noch mehr einschränken.

Amortisieren wird sich das nie!

Eberhard Hentschel, Üfingen

Lärmbelästigung ist kaum mehr ein Thema

Zum selben Thema:

Die beiden Oberbürgermeister der Städte Braunschweig und Salzgitter werden in Jahrzehnten gefragt werden, was sie für die Stadtentwicklung, inklusive der Arbeitsplätze, getan haben. Keiner wird sie fragen, welche wertvolle, vermutlich reichlich überdüngte Ackerkrume sie gerettet haben. Lärmbelastung ist durch Dämmung und E-Mobilität immer weniger ein Thema, das Argument der möglichen Aufarbeitung von Atomabfällen an den Haaren herbeigezogen.

Am Rande bemerkt: Vermutlich wohnen die meisten der Protestierer in flächenfressenden Einfamilienhäusern statt im ökologisch angesagtem städtischen Geschosswohnungsbau. Der parteiübergreifenden Zusammenarbeit der beiden Oberbürgermeister ist viel Erfolg zu wünschen.

Martin K. Burghartz, Braunschweig