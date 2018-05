Braunschweig Falsches Signal an Gesetzesbrecher

Zu „Der Rechtsstaat kann nicht überall stark sein “ vom 30. April:

Ein guter Einblick in den Alltag der Staatsanwaltschaft. Das einzige Manko ist die Quote von 55 % eingestellter Verfahren, die anklagefähig waren und worüber Wolf besorgt ist. In Zusammenhang mit den Bewährungsstrafen, die oft nicht zum erwarteten Erfolg führen, halte ich das für ein falsches Signal an Gesetzesbrecher. Wie viele Verfahren zudem noch von Gerichten eingestellt werden, wüsste ich auch noch gerne.

Michael Beck, Wolfenbüttel