In vielen Kirchen gibt es Solidaritätsaktionen mit Missbrauchsopfern der katholischen Kirche. Das Foto entstand im Februar dieses Jahres bei einem solchen Gottesdienst in Aschaffenburg.

Braunschweig. 1979 starb der ehemalige Priester in der Stadt in Paraguay. Er hatte völlig unbehelligt in Paraguay gelebt. So wurde der Fall vertuscht: