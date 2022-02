Ulrike Witt ist die Landesbeauftragte für unsere Region. Sie dient mit ihrem Amt für regionale Landesentwicklung mit Sitz in Braunschweig als Scharnier zwischen den Städten und Gemeinden zwischen Harz und Heide und der Landesregierung.

Braunschweig. In dieser Förderperiode fließen in der Region 537 Millionen in Projekte. Warum Ulrike Witt eine ähnlich hohe Summe für die nächsten Jahre erwartet.