Mordfall Geyer: Pastor aus Beienrode wegen Tötungsdelikts verurteilt

Die Telefonzelle am Schöppenstedter Turm, von der aus Klaus Geyer am Tag des Verschwindens seiner Frau zu Hause anrief – sie liegt in der Nähe des Leichenfundorts. Geyer hatte in den Vernehmungen angegeben, aus der Braunschweiger Innenstadt zu Hause angerufen und nach seiner Frau gefragt zu haben.

Foto: David Taylor