Mehr Sprechstunden, schnellere Termine?

Braunschweig. Was ist eigentlich mit unserer Gesundheitspolitik? Soll es so bleiben, dass man als Krankenkassenpatient ein halbes Jahr auf einen Termin beim Orthopäden oder Augenarzt warten muss? Das fragte unsere Leserin Anja Raithel Zu dem Thema recherchierte Katrin Schiebold In der Hausärzte-Praxis in...