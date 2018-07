Wenn nur noch Fesseln schützen

Foto: Hans-Jürgen Wiedl / picture alliance/dpa

Das Festbinden von Patienten ist in der Psychiatrie nur noch unter strengen Voraussetzungen erlaubt. Das hatte das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Dienstag entschieden. In Niedersachsen gelten schon seit dem vorigen Jahr strenge Regelungen. Foto: Hans-Jürgen Wiedl / picture alliance/dpa