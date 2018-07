„In anderen Ländern ist es viel wärmer, aber die motzen nicht“

Es sind Sommerferien, die Temperaturen klettern von Stunde zu Stunde. Um 16 Uhr zeigt das Thermometer in Braunschweig 35 Grad an. Nirgendwo ist es zu dem Zeitpunkt in unserer Region wärmer, meldet der Deutsche Wetterdienst. Es ist eigentlich das optimale Wetter, um an den See oder ins Freibad zu...