„Das Risiko von Bränden steigt noch“

An diesen Tagen herrscht in der Waldbrandüberwachungs-Zentrale in Lüneburg Alarmstufe rot: Fast pausenlos sind die Mitarbeiter im Einsatz; mit 355 Brandmeldungen in diesem Sommer verzeichnen sie einen Rekord seit Einführung des Überwachungssystems im Jahr 2011. In den vergangenen Jahren waren es...