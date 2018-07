Baukosten für US-Truppen in Deutschland zahlt der Bund

Sind die Kosten der Stationierung der US-Armee in Deutschland in den 1,2 Prozent der deutschen Nato-Quote enthalten? Das fragt unsere Leserin Annette Bryce. Die Antwort recherchierte Johannes Kaufmann mit unseren Agenturen. Noch immer sind rund 40 000 ausländische Soldaten auf deutschem Boden stationiert. Die meisten davon, mehr als 35 000, sind US-Amerikaner. Die Frage unserer Leserin ist schnell beantwortet: Baukosten an den...