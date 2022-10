«Ich habe einen Partner»: Kevin Kühnert ist vergeben

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (33) hat sich öffentlich zu seinem Beziehungsstatus geäußert. «Ich habe einen Partner», sagte der Berliner dem Magazin «Bunte». Bei öffentlichen Auftritten spiele das aber keine Rolle: «Bei den klischeehaften Gelegenheiten wie Bayreuther Festspiele oder Bundespresseball, bei denen andere ihre Partner präsentieren, gehen wir sowieso nicht über den roten Teppich. Schon allein, weil festliche Kleidung erwartet wird. Da sind wir raus.»

Indem er über seine Beziehung spricht, wolle er auch ein Zeichen für junge Menschen setzen. «Ich weiß, dass insbesondere auf manchem Dorf auch im Jahr 2022 immer noch einige zu Hause rausfliegen, wenn sie ihre sexuelle Orientierung offenbaren», so Kühnert. «Diese jungen Menschen brauchen Vorbilder, und sie müssen erfahren, dass es völlig okay ist, einen Mann oder eine Frau gleichen Geschlechts zu lieben.»

Vor Jahren hatte Kühnert bereits in einem Interview mit der «Berliner Zeitung» gesagt: «Wer in der Öffentlichkeit steht, muss sich darauf einstellen, im Zweifel immer wieder nach einer Freundin gefragt zu werden.» Er hätte also «die Möglichkeit gehabt, dann jedes Mal verlegen auf den Boden zu schauen. Oder eben einfach offen und selbstverständlich darüber zu sprechen, dass ich schwul bin.»

