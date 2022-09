Joko Winterscheidt gewinnt mit seinem Quiz den Fernsehpreis

Moderator Joko Winterscheidt (43) hat mit seiner ProSieben-Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» abermals den Deutschen Fernsehpreis gewonnen - und sich damit unter anderem gegen seinen ZDF-Kollegen Giovanni Zarrella (44) durchgesetzt.

Winterscheidts Quiz wurde am Mittwochabend in Köln als beste Unterhaltungsshow ausgezeichnet. Schon im vergangenen Jahr hatte das Format in der Sparte die begehrte Trophäe abgeräumt. «Ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich realistisch möglich ist», sagte der etwas verdatterte Winterscheidt über die erfolgreiche Titelverteidigung.

Bei «Wer stiehlt mir die Show?» muss der Showmaster seinen Job gegen mehrere Kandidaten verteidigen. Je nach Ausgang wechselt die Moderation bei der nächsten Ausgabe. Winterscheidt hat das Format erfunden. Es hat schon mehrere Preise gewonnen.

Das Nachsehen bei der Jury-Entscheidung hatte die «Die Giovanni Zarrella Show» vom ZDF mit Entertainer Zarrella sowie das RTL-Promi-Rateformat «Viva la Diva – Wer ist die Queen?». TV-Koch Tim Mälzer (51) hatte es als Moderator präsentiert.

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit dem Jahr 1999 für hervorragende TV-Leistungen verliehen. Getragen wird er von ZDF, Sat.1, ARD, Deutscher Telekom und RTL. Die Federführung hatte 2022 das ZDF. Die Verleihung wurde diesmal auf zwei aufeinanderfolgende Gala-Abende aufgeteilt. Die Show am Mittwoch war die zweite.

© dpa-infocom, dpa:220914-99-763113/3 (dpa)