Sänger Nico Santos hat geheiratet

Coach Nico Santos beim Viertelfinale der Fernsehshow "The Voice of Germany" 2021 in Berlin.

Popsänger und "The Voice"-Coach Nico Santos ("Better") hat seine Freundin Aileen geheiratet. Auf Instagram veröffentlichte der 29-Jährige am Dienstagabend vier Fotos von der Trauung.

Die Bilder , zwei davon Schwarz-Weiß, kommentierte er mit einem schwarzen Herz-Emoji. Als Aufnahmeort der Fotos wurde ein Ort auf Mallorca angegeben. Unter den Gratulanten in dem sozialen Netzwerk sind Sängerin Lena Meyer-Landrut, Rapper Kool Savas und Model Lena Gercke.

Der in Bremen geborene Songwriter war zuletzt als Coach bei der Castingshow "The Voice of Germany" zu sehen. Mitte April gaben ProSieben und Sat.1 bekannt, dass Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding die Show verlassen.

© dpa-infocom, dpa:220614-99-656734/2