Ed Sheeran will sein Land grüner machen.

Umweltschutz "Versuche mein Bestes" - Ed Sheeran will Bäume pflanzen

Der britische Popstar Ed Sheeran ("Bad Habits") will einen Beitrag dazu leisten, seine Heimat grüner zu machen.

"Ich versuche, so viel Land wie möglich zu kaufen und so viele Bäume wie möglich zu pflanzen", sagte der 30-Jährige im BBC Radio London, wie mehrere britische Medien am Dienstag berichteten.

"Ich versuche, so viel vom Vereinigten Königreich zu renaturieren, wie ich kann. Ich liebe meine Grafschaft und ich liebe die Tierwelt und die Umwelt."

Ihm sei bewusst, dass sein Lebensstil alles andere als umweltfreundlich sei, so Sheeran. "Wann immer ich das sage, habe ich das Gefühl, dass man mir den Kopf abbeißen wird, weil mein Job kein sehr nachhaltiger ist, da ich in Städte reise und dort auftrete. Aber ich versuche mein Bestes."

© dpa-infocom, dpa:211229-99-531257/2