Prominente Models bei Versace in Mailand

Mit prominenten Models wie Madonnas Tochter Lourdes Leon (24), Naomi Campbell (51), Irina Shayk (35), Gigi Hadid (26) und Popstar Dua Lipa (26) hat die Marke Versace ihr Corona-Comeback bei der Mailänder Modewoche begangen.

Designerin Donatella Versace (66) konzipierte ihre neue Kollektion rund ums Thema Seidentuch und zeigte am Freitagabend auf der Milan Fashion Week eine mit Lebensfreude aufgeladene Mode fürs Frühjahr und den Sommer 2022.

"Das Seidentuch war von Beginn an ein zentrales Element unserer Markenbotschaft", schrieb die Designerin zum Ursprung ihrer Idee im Pressetext. Den Laufsteg ließ sie mit überdimensionierten Ausführungen des Elements dekorieren.

In der Kollektion selbst erfolgte die Transformation des Accessoires in Kleidung: als Top, Ziergürtel, auch Anzug. Es ist seitlich in Jeanshosen eingefasst, in schwarze Kleider und Hosen eingearbeitet, schmückt als Revers das Sakko, gibt Mänteln opulente Ärmel.

Mit der Sicherheitsnadel zitierte Donatella Versace dann ein weiteres Mal die eigene Firmengeschichte: und zwar die Kollektion Frühjahr/Sommer 1994, eine der berühmtesten des Labels mit Glamour-Punk als Thema. Jetzt erscheinen die Sicherheitsnadeln in kräftigen Farben. Mal haben sie tatsächlich eine Funktion, halten etwa geschlitzte Stoffe zusammen, meistens jedoch sind sie nur Dekor.

Parallel mit der Damenkollektion wurde die Mode für Herren präsentiert. Auch hier dominierten bedruckte Seide und kräftige Farben. Zudem gibt es Sportswear-Elemente wie College-Blousons oder lässig-weite Bermudas.

Der erste und letzte Auftritt der Show gehörte dem Gesicht der neuen Versace-Kampagne: der britischen Sängerin Dua Lipa ("Break My Heart", "Physical", "Don't Start Now", "New Rules").

Die aktuelle Mailänder Fashion Week ist auch ein Schritt in Richtung Normalität. Waren die letzten beiden Saisons pandemiebedingt zum größten Teil von rein digitalen Präsentationsformen geprägt, stehen seit Mittwoch wieder 43 vor Publikum ausgetragene Shows auf dem offiziellen Veranstaltungsprogramm. Mit Dolce & Gabbana und Giorgio Armani folgen noch weitere große Namen der italienischen Mode als Live-Event.

Bei Prada war es schon am Freitag so sexy wie wohl noch nie gewesen: ultrakurze Röcke, Korsagen-Elemente, ein Fokus auf die weibliche Brust. Zeitgleich zu Mailand fand die gleiche Show auch in Shanghai statt. Prada hat eigentlich eine eher intellektuelle, auch feministische Prägung, doch dieses Mal zeigte die Marke ihre verführerische Seite. Sie wollten Ideen entwickeln, wie sich über den bekleideten Körper Sexualität ausdrücken lasse, ließen Miuccia Prada und Raf Simons, die beiden Co-Kreativdirektoren des italienischen Labels, in den Begleittext zur Kollektion schreiben.

