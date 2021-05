Jason Derulo ist Vater: Sohn Jason King geboren

R&B-Sänger Jason Derulo (31, "Savage Love") ist zum ersten Mal Vater geworden. Es sei der glücklichste Tag seines Lebens, seinen kleinen Jungen Jason King Derulo nach Hause bringen zu dürfen, schrieb der Sänger am Dienstag auf Instagram.

Dazu teilte Derulo eine Video-Collage, die ihn und Freundin Jena Frumes auf dem Weg in die Klinik und mit dem Baby im Krankenhauszimmer zeigt. Frumes teilte ebenfalls mehrere Fotos, auf denen sie und Derulo mit dem Neugeborenen zu sehen sind. "Ein Blick auf meine erste Woche mit unserem gesunden, hübschen kleinen König", schrieb sie dazu. Das Leben habe jetzt viel mehr Bedeutung und sie sei sehr dankbar. "Ich bin so verliebt in diesen kleinen Jungen. Er ist alles, von dem ich nie wusste, dass ich es brauche." Wie Frumes darunter schrieb, kam Jason King bereits am 8. Mai zur Welt.

