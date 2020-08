Ökobauer Prinz Charles verlängert Pachtvertrag nicht

London Seit vielen Jahrzehnten liegt ihm die ökologische Landwirtschaft am Herzen. Jetzt musste Prinz Charles eine schwere Entscheidung treffen.

Ökobauer Prinz Charles (71) verlängert nicht den Pachtvertrag für die Home Farm in der Nähe seines Landgutes Highgrove im Südwesten Englands.

Seit 35 Jahren betreibt er dort schon erfolgreich umweltfreundliche Landwirtschaft; in Großbritannien gilt der Thronfolger als einer der Pioniere in diesem Bereich. Im nächsten Frühjahr müsste er den Vertrag verlängern - um weitere 20 Jahre.

"Der Prinz von Wales wird den Pachtvertrag für die Home Farm nicht erneuern, aber wird weiter ökologischen Landanbau in Sandringham betreiben", sagte sein Sprecher am Dienstag in London.

Britische Medien werteten die Entscheidung des Prinzen als Schritt für seine künftige zeitaufwendige Rolle: als König nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II., die sich mit 94 Jahren noch bester Gesundheit erfreut.

