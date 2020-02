Madonna bietet Meghan und Harry ihre Wohnung an

Popstar Madonna ("Like A Virgin") hat Herzogin Meghan und Prinz Harry dazu ermuntert, in die USA zu ziehen. "Ich vermiete Euch meine Wohnung in Central Park West", sagte die 61-Jährige scherzhaft in einem Video auf Instagram am Dienstag. Das Paar solle nach New York ziehen, nicht nach Kanada. "Da ist es langweilig."

Kurz darauf preist die Sängerin ihr Apartment an: "Es hat zwei Schlafzimmer, den besten Blick über Manhattan und einen unglaublichen Balkon."

Harry und Meghan hatten angekündigt, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und abwechselnd in Kanada und Großbritannien leben zu wollen. Weil die beiden mehr auf ihr Privatleben pochen als die anderen Royals, mussten sie in Großbritannien viel Kritik einstecken.