New York Neil Patrick Harris soll im nächsten "Matrix"-Teil mitspielen. Zuvor hat er aber noch mit einem realen Gegner zu kämpfen: einem Seeigel.

Neil Patrick Harris verletzt sich an Seeigel

US-Schauspieler Neil Patrick Harris (46) hat sich nach einer Begegnung mit einem Seeigel einer Operation unterziehen müssen. "Ich bin gestolpert und meine Hand landete auf einem Seeigel, als ich vor knapp zwei Monaten in Kroatien an felsigen Klippen geklettert bin", schrieb Harris am Mittwoch bei Instagram.

Die meisten Stacheln habe er selbst entfernen können, aber zwei hätten sich nicht rausziehen lassen. Einer davon habe eine Sehne durchdrungen und sich entzündet.

Der "How I Met Your Mother"-Star postete ein Ultraschall-Video und ein Foto, auf dem er eine Art Schaumstoff-Apparat um seinen Arm trägt. Diesen müsse er noch einige Zeit tragen.

Der 46-Jährige ist US-Medienberichten zufolge im vierten Teil der "Matrix"-Reihe an der Seite von Keanu Reeves zu sehen. Der Science-Fiction-Film soll Anfang kommenden Jahres gedreht werden.