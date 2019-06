Christoph Maria Herbst: Rechtsruck ist "beschämend"

Christoph Maria Herbst ist erschrocken über den Erfolg rechtspopulistischer Parteien bei Wahlen in der jüngeren Vergangenheit.

"Ich finde das ganz grausam", sagte Herbst am Mittwoch beim Sommer-Branchentreff der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen in Köln. "Ich halte von solchen Politikern das, was jeder aufrechte Demokrat von ihnen halten sollte: nichts", sagte der 53-Jährige.

Die Gesellschaft müsse alles in ihrer Macht stehende tun, um fremdenfeindliche und reaktionäre Umtriebe zurückzudrängen. "Der aktuelle Erfolg dieses Denkens ist beschämend, gerade bei unserer Vergangenheit", sagte Herbst.