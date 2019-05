Starkoch Guy Fieri enthüllt Hollywood-Stern

Der Star-Koch und TV-Show-Moderator Guy Fieri kniet neben seinem Stern auf dem "Walk of Fame".

Los Angeles Er ist der erst dritte Koch, der sich auf dem "Walk of Fame" verewigen durfte. In den USA hat er eine eigene TV-Show.

Der amerikanische Star-Koch und TV-Show-Moderator Guy Fieri (51) ist in Hollywood zu Ehren gekommen. Auf dem berühmten "Walk of Fame" enthüllte er am Mittwoch eine Sternenplakette mit seinem Namen.

Als Stargast zollte der Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (49, "Dallas Buyers Club") dem Gastronom Tribut. Er sei seit vielen Jahren ein großer Fan der TV-Show "Diners, Drive-Ins and Dives", in der Fieri außergewöhnliche Restaurants vorstellt. Zudem sei der Promi-Koch überhaupt kein "Food Snob", sagte der Schauspieler.

Er habe den "coolsten Job in der Welt", erklärte Fieri in seiner Ansprache. Er sei ohne Abschluss von der Schule gegangen, aber als Austauschschüler in Frankreich habe er früh Erfahrungen gesammelt, erzählte der Star-Koch, der nun weltweit Dutzende Restaurants besitzt.

Laut "People.com" ist Fieri der dritte Gastronom nach Bobby Flay und Wolfgang Puck mit einem Stern auf dem "Walk of Fame", der insgesamt über 2600 Plaketten für Filmschaffende, Musiker und Entertainer aufweist. Der gebürtige Österreicher Puck, der seit über 20 Jahren die Stars in der Oscar-Nacht bekocht, wurde 2017 auf dem Hollywood Boulevard verewigt.