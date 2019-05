Patti Smith kämpft gegen Hasskommentare auf Instagram

Patti Smith (72), amerikanische Rocksängerin und Schriftstellerin, wehrt sich gegen Hasskommentare auf ihrem Instagram-Account.

"Wer in meinen Kommentarspalten rach- oder streitsüchtig wird, dem schreibe ich, dass ich sie lösche", sagte Smith ("Because The Night") der "Welt am Sonntag". "Auf meinem Instagram-Account bedeutet Meinungsfreiheit nicht, dass jeder dort Wut und Hass auf andere ausspucken kann. Sowas erlaube ich nicht."

Sie selbst habe sich lange nicht für soziale Medien interessiert. Das habe sich geändert, als ihre Tochter sie darauf aufmerksam machte, dass andere Menschen sich auf Instagram für sie ausgaben "und auf ihren Accounts sehr seltsame Dinge behaupteten", erzählt die Künstlerin, von der gerade das Buch "Hingabe" erschienen ist.

"Die einzige Art dagegen vorzugehen war, meinen eigenen offiziellen Instagram-Account zu eröffnen." Damit sei sie zufrieden. "Mir gefällt daran, dass jene Eindrücke, die ich poste, Gedanken zu Andrei Tarkowski oder Antonin Artaud, die Leute zu beruhigen scheinen oder ihnen Trost spenden."