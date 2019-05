Berlin Bei seinem Besuch in der Hauptstadt gab es auch Musikalisches: Prinz Charles besucht die Barenboim Said Akademie.

Prinz Charles besucht Barenboim Said Akademie

Der britische Thronfolger Prinz Charles (70) hat in Berlin die Barenboim Said Akademie besucht. In dem vom Architekten Frank Gehry entworfenen Saal hörte Charles jungen Musikern der Akademie bei einer Aufführung von Kammermusik zu.

Anschließend unterhielt er sich mit Studenten und ließ sich über die Aktivitäten der Akademie informieren. Prinz Charles zeigte sich begeistert von der Initiative des Dirigenten Daniel Barenboim und des verstorbenen Literaturwissenschaftlers Edward Said.

Die Akademie hat sich dem Lehrbetrieb für Musiker aus dem Nahen Osten und damit der Verständigung etwa zwischen Israelis, Arabern und Palästinensern verschrieben. Charles und seine Frau Camilla (71) sind bis Freitag in Deutschland. In Berlin wollten sie noch ein Training zur Berufsvorbereitung für geflüchtete Frauen besuchen.

Am Donnerstagnachmittag sollten die Gäste nach München reisen. Dort wollen sie unter anderem mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dinieren.