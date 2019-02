Model Lily Aldridge freut sich über einen Sohn

Lily Aldridge bei der "Met Gala" 2018 im Metropolitan Museum of Art.

Los Angeles Waren die Babyfüßchen zu privat? Jedenfalls hat Model Lily Aldridge das Foto bei Instagram gelöscht. Die News, dass ihr Sohn gelandet ist, bleibt aber in der Welt.

Der Sänger der Rockband Kings of Leon, Caleb Followill (37), und seine Ehefrau, das Model Lily Aldridge (33), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn Winston Roy kam am vergangenen Dienstag zur Welt, wie Aldridge am Samstag auf Twitter bekanntgab.

Das Model hatte während der Schwangerschaft immer wieder Fotos von sich veröffentlicht, zum Teil mit nacktem Babybauch. Im September war die 33-Jährige bei der New Yorker Fashion Week im fünften Monat schwanger auf dem Laufsteg zu sehen, danach hatte sie gesagt: "Dies ist ein Moment, an den ich mich für immer mit großartigen Gefühlen erinnern werde."

Aldridge und Followill waren im Juni 2012 Eltern von Tochter Dixie Pearl geworden, ein gutes Jahr, nachdem sie geheiratet hatten.