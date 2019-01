Topmodel Toni Garrn isst gern Insekten

Auf dem Speiseplan des deutschen Topmodels Toni Garrn (26) stehen auch Insekten. "Das ist eine Super-Protein-Source", sagte Garrn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Da ich kein Fleisch esse, ist das schon länger ein Ersatz."

Die auch als Filmschauspielerin arbeitende Hamburgerin ("You Are Wanted") erkundete mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) die Berliner Agrarmesse Grüne Woche. Beide besuchten auch einen Stand, an dem Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen zubereitet werden.

Müller sprach sich dafür aus, dass die Menschen mehr Lebensmittel auf Basis von Insekten und auch Algen essen. "Eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren geht nicht über Fleisch, Fleisch, Fleisch."