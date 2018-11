Ariana Grande singt über Ex-Freunde

Los Angeles Ariana Grande hat die Trennung von ihrem Verlobten in einem Song verarbeitet. In "Thank You, Next" erinnert sie auch an einen anderen Ex-Freund.

Nach der Trennung von ihrem Verlobten Pete Davidson (24) hat US-Sängerin Ariana Grande (25) einen Song über ihre Ex-Freunde veröffentlicht.

In "Thank You, Next" ("Danke, der Nächste"), der seit dem späten Samstagabend (Ortszeit) im Internet zu hören ist, singt Grande: "Ich hätte sogar fast geheiratet. Und ich bin dankbar für Pete. Ich wünschte, ich könnte mich auch bei Malcolm bedanken. Denn er war ein Engel." Der Rapper Mac Miller, mit dem Grande knapp zwei Jahre zusammen war, war vor rund zwei Monaten überraschend gestorben.

Insgesamt schlug die 25-Jährige in ihrem Popsong versöhnliche Töne an. Sie brachte das Lied kurz vor der Ausstrahlung der US-Sendung "Saturday Night Live" heraus, in der sich Komiker Davidson ebenfalls zur Trennung von Grande äußerte. "Manchmal klappt es halt nicht, und das ist auch okay. Sie ist eine wunderbare, starke Person, und ich wünsche ihr wirklich alle Zufriedenheit der Welt."

US-Medien hatten vor einigen Wochen berichtet, dass das Promi-Paar sich getrennt habe. Die beiden hatten sich erst im Juni verlobt.