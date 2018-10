Cornelia Froboess feiert ihren 75. Geburtstag

Kinderstars sind oft tragische Figuren. Weil sie früh, zu früh, ganz große Erfolge feiern, an die sie dann als Erwachsene meist nicht mehr anknüpfen können. Eine der wenigen, die diesen Sprung geschafft haben, ist die Berlinerin Cornelia Froboess. Ihr ist das sogar so gut gelungen, dass man in der Wahrnehmung eigentlich zwei Froboesse kennt: die ganz junge und die reife.

Sie war noch nicht mal acht Jahre alt, als sie im Mai 1951 mit einem Schlager berühmt wurde: „Pack die Badehose ein“. Ein Lied, das ihr Vater Gerhard Froboess eigentlich für die Schöneberger Sängerknaben geschrieben hatte. Die verantwortlichen Herren des Chors hatten das Lied allerdings abgelehnt.

Und so durfte die Tochter es singen, die damit als „Die kleine Cornelia“ auftrat. Der Schlager war eine Hymne aufs Berliner Strandbad. „Ja, wir radeln wie der Wind / durch den Grunewald geschwind / Und dann sind wir bald am Wannsee“. Ein Lied – den Test haben wir gemacht –, das auch heute noch viele mitträllern können. So wurde das Mädchen zum Kinderstar. Quirlig, süß, unschuldig, aber auch locker und patent. Der Inbegriff der „Berliner Göre“.

Cornelia Froboess, die ernsthafte Mimin

Noch im selben Jahr hatte sie ihren ersten Filmauftritt. Sang bei der Eröffnung der allerersten Berlinale. Und kam beim „Spiegel“ auf den Titel. Mit Lutscher mit Schokoladengeschmack, ihrem Lieblinsgslolli. Auch als die „Jöre“ langsam zum Backfisch reifte, blieb sie gut im Geschäft. Dank des Rock ’n’ Roll. Froboess, die sich jetzt Conny nannte, landete Hits wie „Teenager Melody“ oder „Lippenstift am Jackett“ und wurde so zum Teeniestar.

Wie ein anderer Berliner, der die Hüften kreisen ließ: Peter Kraus. Mit ihm sang Conny nicht nur im Duett, mit ihm spielte sie auch in den damals beliebten Schlagerfilmen, deren Titel Programm waren: „Wenn die Conny mit dem Peter“ (1958) oder „Conny und Peter machen Musik“, der 1960 der erfolgreichste Film des Jahres war.

Conny und Peter, das war ein Traumpaar in einer Zeit, als die Älteren eher Angst vor der jüngeren, aufmuckenden Generation, den Halbstarken hatten. Conny und Peter, das waren die idealen Teenager, die Rückversicherung, dass es auch so was wie einen braven Rock’n’Roll gab. Weshalb man bei der Vermarktung der Marke „Conny“ sehr darauf achtete, dass sie nicht zu sexualisiert in Szene gesetzt wurde.

Der Auftritt beim ESC 1962

Ihren größten Erfolg hatte Conny Fro­boess­ 1962 mit „Zwei kleine Italiener“. Damit trat der Jungstar auch beim siebten Grand Prix d’Eurovision auf. Und auch wenn sie dort nur den sechsten Platz erreichte (bei damals nur 13 Startnummern), brannten sich der Song und die Melodie ins kollektive Gedächtnis ein. Nicht nur in Deutschland, auch international.

Irgendwann aber kam der Moment, wo es dem Mädchen zu viel war. Mehr und mehr zog sie sich aus dem Musikgeschäft zurück, 1967 erschien ihre letzte Platte. Es war ein Wagnis. Und ein radikaler Schnitt. Weil sie, nun mit vollem Namen, ins dramatische Fach wechselte. Und die Felder E und U, ernste Kunst und Unterhaltung, waren damals noch wie zwei Kontinente mit einem weiten Meer dazwischen.

Die Froboess änderte dafür ihr Lebensumfeld. Sie spielte Theater in München. Von 1972 bis 2001 gehörte sie zum Ensemble der Kammerspiele unter Dieter Dorn, später wechselte sie mit ihm ans Bayerische Staatsschauspiel. Sie spielte Rollen wie Lessings „Minna von Barnhelm“ oder Schillers „Maria Stuart“ und war auch in einigen wenigen Fernsehfilmen zu sehen.

Das änderte sich, als Rainer Werner Fassbinder sie 1982 in „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ besetzte. Plötzlich erinnerte sich die Republik wieder an den Namen, plötzlich nahm man die Froboess als ernsthafte Mimin wahr. Und immer öfter, auch wenn das Theater bei ihr immer an erster Stelle stand, trat sie jetzt auch vor die Fernsehkamera. Am populärsten wohl in der Serie „Praxis Bülowbogen“ in ihrer alten Heimat Berlin.

Cornelia Froboess hat kein Problem mit der Badehose. Auch nicht damit, dass sie noch immer mit diesem 67 Jahre alten Schlager assoziiert wird. Am Sonntag, kaum zu glauben, wird Cornelia Froboess 75. Sie wird den Geburtstag im kleinen Kreis feiern. Große Auftritte liegen ihr nicht. Sie sei, bekundet sie, so früh in ihrem Leben so viel herumgereicht worden, dass sie heute gern für sich bleibe.