Einbrecherbande hatte Promi-Villen im Visier

Nach einer Einbruchsserie bei Sängerin Rihanna (30) und weiteren Prominenten hat die Polizei in Los Angeles vier Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen.

Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sowie die Mutter eines Tatverdächtigen sollen in den vergangenen Monaten in zwei Dutzend Häuser im Großraum Los Angeles eingebrochen sein, wie die Behörde am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mitteilte. Sie hätten die sozialen Netzwerke und Tourpläne der Stars studiert, um zu wissen, welche Villen leer stehen.

Die Einbrecher sind den Ermittlern zufolge in Luxusautos durch die Promiviertel gefahren, um die Anwesen unerkannt auszuwählen. Dann sei ein großes Fahrzeug vorgefahren und einer der Männer habe an die Tür geklopft. Öffnete niemand, stieg die Bande durch Fenster oder Türen ein und suchte im Schlafzimmer nach Bargeld, Schmuck, Waffen, Uhren oder einem Safe. "Die Täter waren innerhalb von wenigen Minuten wieder weg, meistens bevor die Sicherheitsfirma eintraf", erklärte die zuständige Ermittlerin Lillian L. Carranza.

Die Polizei, die zunächst von zufälligen Einbrüchen ausgegangen war, schnappte die Täter vor einer Woche, nachdem sie in das Haus von Footballspieler Robert Woods eingedrungen waren. Bei einer Routinekontrolle sei das Fluchtauto durchsucht und das Diebesgut entdeckt worden. Die Ermittler zeigten auf ihrer Pressekonferenz mehrere Wertgegenstände, die bei den Tatverdächtigen gefunden wurden, und suchen nun nach den Besitzern.

Die Bande hatte es vor allem auf Schauspieler, Produzenten, Musiker und Spitzensportler im Großraum Los Angeles abgesehen, darunter neben Rihanna ("Umbrella") auch Musikerin Christina Milian (37, "When You Look at Me"). Insgesamt geht die Polizei von einer Beute von mehreren Millionen aus. Sie ist zuversichtlich, dass es zu weiteren Festnahmen kommen wird.

Die jungen Männer hatten bereits weitere Einbrüche geplant. Die Beamten fanden eine Wunschliste mit Prominenten, bei denen sie künftig hätten einbrechen wollen. Darunter waren die Namen und Adressen von Hollywood-Star Matt Damon (47, "Jason Bourne"), Basketball-Profi LeBron James (33) und Schauspielerin Viola Davis (53, "How to Get Away with Murder").

Die Einbruchsserie erinnert an die berüchtigte "Bling-Ring-Bande", die ab 2008 in die Villen von Stars wie Paris Hilton, Orlando Bloom und Megan Fox eingebrochen war. Die Jugendgruppe machte dabei Beute im Wert von insgesamt drei Millionen Dollar. Der Fall wurde 2013 von Sofia Coppola verfilmt.