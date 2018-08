Tom Gaebel verrät Hochzeitstermin

Sänger und Bandleader Tom Gaebel (43) will Mitte September in Köln seine Freundin Saskia Runge heiraten. Das verriet der Entertainer vor dem Release-Konzert zu seinem neuen Album "Perfect Day" in Dresden.

"Ich werde am 14. September heiraten, zwei Wochen bevor ich mit meinem neuen Album herauskomme und auf Tour gehe", sagte Gaebel.

"Geplant war das so allerdings nicht. Zuerst stand der Hochzeitstermin fest, das Album sollte im Frühjahr 2018 herauskommen. Dann verschob sich die Veröffentlichung auf den 28. September. Das alles war natürlich ein Wahnsinnsstress. Jetzt heirate ich in Köln, wo Saskia und ich leben, dann geht es 14 Tage in die Flitterwochen und danach gleich auf Promo-Tour. Ich freue mich schon drauf."

Mit der Fernseh-Volontärin, die aus Remscheid kommt, ist der gebürtige Gelsenkirchner seit dem Jahr 2015 zusammen.