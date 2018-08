Lance Armstrong besucht Jan Ullrich

Berlin Jan Ullrich macht schwere Zeiten durch. Viele drücken die Daumen, dass er wieder in die Spur kommt, ein prominenter Freund ist zur Unterstützung extra nach Deutschland gekommen.

Ex-Radprofi Jan Ullrich (44) hat Unterstützung von seinem früheren Rivalen Lance Armstrong (46) bekommen. Der US-Amerikaner postete am Samstag ein Foto bei Instagram, das ihn zusammen mit Ullrich zeigt.

"So großartig, den Tag mit diesem Mann zu verbringen", schrieb Armstrong. Sein Freund mache gerade eine schwere Zeit durch. "Ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, nach Deutschland zu kommen und ein paar Tage mit ihm zu verbringen. Bitte behaltet Jan in all euren Gedanken und Gebeten. Er braucht jetzt eure Hilfe." Wo das Foto entstand, schrieb der Texaner nicht.

Ullrich war am 10. August wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Escort-Dame in Frankfurt festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Bei seiner Festnahme stand Ullrich laut Polizei mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen, weil der Tatverdacht auf versuchten Totschlag nicht als dringend, sondern nur als hinreichend eingestuft wurde. Daher gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch keine Melde- oder Aufenthaltsauflagen für den einstigen Profi-Sportler.

Armstrong verlor wegen Dopings alle sieben Tour-Siege und wurde lebenslang gesperrt. Ullrich wurde aufgrund seiner Verbindungen zum spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes zeitweise gesperrt. Bei der Tour de France lieferten sich Ullrich und Armstrong jahrelang packende Duelle.