Nelson Müller mit Porsche gegen Ampel gefahren und verletzt

Schock für Fernsehkoch Nelson Müller: Er ist am frühen Freitagmorgen um 4.35 Uhr mit seinem Porsche in Essen gegen eine Ampel gefahren und dabei verletzt worden. Es sollen keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert gewesen sein.Müllers Management bestätigte den Vorfall. Der...