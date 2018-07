Otto Waalkes wird 70: Holladihiti!! Seine fünf besten Gags.

Frisenjung, Blödelbarde, ostfriesischer Götterbote – Otto Waalkes zog in den 70er-Jahren von Emden in die Welt, um die Deutschen das Lachen zu lehren. Mit blonder Zottelmähne hüpfte er über die Bühne wie ein Ostfriese auf Ecstasy, rief unablässig „Holladihiti!“, reihte Gag an Gag – stets sinnfrei,...