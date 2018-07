Jonas Kaufmann: Star-Tenor singt italienische Opern im Zeit

Der Klassikstar freut sich auf seinen Abend. Nicht nur, weil das ZDF am übernächsten Sonntag (15. Juli, 22 Uhr) für ein großes Publikum Jonas Kaufmanns Konzert ausstrahlt, das der Tenor zwei Tage zuvor in der Berliner Waldbühne gibt. Der 48-Jährige genießt diese Tage regelrecht, an denen er abends...