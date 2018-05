Berlin Als Komiker feierte Otto Waalkes große Erfolge. In wenigen Tagen erscheint seine Biografie. Darin ist nachzulesen, dass der Ostfriese zunächst in einem anderen Showbiz-Bereich durchstarten wollte.

Otto Waalkes: "Mit mir sitzt man an der Bar"

In einem Interview fragte die "Süddeutsche Zeitung" Otto Waalkes, was mit dem Geld aus seinem Buch und den Filmen passiert ist: Antwort: "Es ist mir fast peinlich - aber ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich draufgegangen für vergängliche Werte wie Vorspeisenplatten und passenden Wein dazu".

Der 69-jährige Komiker scheint sich nicht viel aus Geld zu machen. Anfangs habe er sich mehr als Musiker gesehen. Aber bei seinen ersten Soloauftritten in Hamburg habe es "einfach zu viele Pannen" gegeben.

Als Musiker hätte Otto vielleicht auch mehr Frauen kennengelernt. "Komiker haben komischerweise wenig Groupies." Groupies liebten anscheinend den heiligen Ernst der großen Popstars. "Mir fehlt die tragische Botschaft, das Messianische. Mit mir sitzt man an der Bar, aufs Zimmer geht man mit anderen."

Otto Waalkes wird am 22. Juli 70 Jahre alt. Am Montag (14. Mai) erscheint eine Biografie des Künstlers im Heyne-Verlag mit dem Titel "Kleinhirn an alle - Die große Ottobiografie - Nach einer wahren Geschichte."