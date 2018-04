„Ku’damm 59“- Star Emilia Schüle kämpft für Frauenrechte

Emilia Schüle erinnert sich noch an diese Umarmung mit ihrem Patenkind Saninsha auf 1700 Metern Höhe, die sie bisher nur von Fotos kannte. „Man merkte, dass sie das eigentlich nicht machen“, sagt sie, „sie wussten nicht, wie das geht, so eine Umarmung.“ In Nepal ist es nicht üblich, dass Menschen...