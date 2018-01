Söhne muntern kranke Schauspielerin Dreyfus auf

Mit einer Tanzeinlage haben die Söhne von Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (56, "Veep") versucht, ihrer Mutter Kraft für ihren Kampf gegen den Krebs zu geben.

In einem Video, das Dreyfus am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Henry und Charles zu dem Song "Beat It" von Popstar Michael Jackson tanzen und ihre Lippen synchron zum Text bewegen. "Meine wunderschönen Jungs haben das heute für mich gemacht", schrieb die Schauspielerin dazu. "Ziemlich großartig, oder? Sind sie nicht süß?"

Das Video beginnt mit dem Schriftzug "Mamas letzter Chemo-Tag!!! Besieg ihn!! In Liebe, Henry und Charlie". Danach beginnt die Musik, und die Söhne sind abwechselnd dabei zu sehen, wie sie tanzen und sich dabei mit ihren Smartphones filmen.

Dreyfus hatte ihre Krebserkrankung im September des vergangenen Jahres bekannt gemacht. An diesem Samstag (13. Januar) feiert sie ihren 57. Geburtstag.