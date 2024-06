Berlin. Die Fans der bekannten Show können sich freuen. Der Tanz-Experte wird demnächst auch in einem anderen Format zu sehen sein.

Joachim Llambi fängt ab August als Moderator bei einer Talkshow an. © DPA Images | Thomas Banneyer

Runter vom Tanzparkett: Der „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi wird das neue Gesicht der MDR-Talkshow „Riverboat“. Llambi soll demnach ab Ende der Sommerpause, also ab Ende August, neben Kim Fisher die Talkrunde verstärken, wie der MDR am Freitag mitteilte. Auf Instagram schreibt der Show-Juror dazu: „Freue mich riesig auf die Kollegen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knoop und Wolfgang Lippert. Groß ist auch die Freude auf die tollen Zuschauer!“

Diese Wendung in Llambis Karriere dürfte die Fans von „Let’s Dance“ begeistern. Für ihn ist es eine ganz neue Erfahrung. Aus Erfahrung können die Zuschauer allerdings erwarten, dass er auch hier mit ehrlichen Kommentaren nicht zurückhalten wird. Bereits seit der 1. Staffel ist Joachim Llambi festes Jury-Mitglied in der RTL-Show. Joachim Llambis Wertungen sind oft gefürchtet, denn der Tänzer gilt als besonders streng. Dafür stand er schon häufiger auch in der Kritik. Ob er sich als aufmerksamer Zuhörer und geschickter Fragensteller bewährt, wird sich ab Ende August zeigen.

Als Moderator bei „Riverboat“ wechseln sich die Moderatoren Matze Knop, Wolfgang Lippert, Klaus Brinkbäumer und dann auch Joachim Llambi ab. Er wird also auch weiterhin bei „Let’s Dance“ zu sehen sein.

Lesen Sie auch: Joachim Llambi: „Als ich elf war, erkrankte mein Vater an einem Hirntumor“

„Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi nun in prominenter Talkshow „Riverboat“

Das „Riverboat“ zählt zu den etablierten Größen im deutschen Talkshow-Bereich. Die Sendung startete am 3. Januar 1992 unter dem Namen „MDR Club“ und erhielt 1994 die Umbenennung in „Riverboat“. Derzeit läuft die Talkrunde immer freitags um 22 Uhr im MDR-Fernsehen mit prominenten Gästen.

Joachim Llambi ist gelernter Bankkaufmann und arbeitete unter anderem als Aktienmakler an der Frankfurter Börse. Llambi ist zudem ehemaliger Profitänzer und Tanz-Wertungsrichter. Als Juror vwar „Let‘s Dance“ er bisher hauptsächlich auf RTL zu sehen. Darüber hinaus hatte er bereits (Moderations-)Auftritte in verschiedenen TV-Formaten, darunter eine Neuauflage der Quizshow „Jeopardy“ und der Talentshow „Deutschland such den Superstar“.