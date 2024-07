Hannover. Tickets, Anfahrt, Setlist: Freitag gibt Bruce „The Boss“ Springsteen in Hannover sein einziges Deutschland-Konzert 2024. Das müssen Besucher wissen.

Das ist ein Höhepunkt im niedersächsischen Konzertkalender 2024: Bruce Springsteen tritt am Freitag, 5. Juli, mit seiner E-Street-Band in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auf. Es ist das einzige Deutschland-Konzert in diesem Jahr von „The Boss“. Um die 40.000 Zuschauer haben sich schon ein Ticket für die Show des 74-Jährigen besorgt, doch es gibt noch einige Restkarten. Und welche Lieder wird er wohl spielen? Wie ist es mit der Anfahrt? In unserer großen Übersicht beantworten wir alle wichtigen Fragen rund um die Show.

Einlass und Konzertbeginn – das sind die wichtigsten Zeiten

Zum einzigen Deutschland-Konzert des Jahres von Bruce Springsteen werden am Freitag in Hannover 40.000 Menschen erwartet. Vermutlich werden einige Musikfans, die ein Stehplatzticket haben, früh anreisen, um bei der Show im Innenraum einen guten Platz zu haben. Vor allem für diese Personen ist die Einlasszeit wichtig. Um 17 Uhr sollen sich am Freitag die Tore am Stadion öffnen. Ab dann dürfen alle Zuschauer die Heinz-von-Heiden-Arena betreten. Der Showstart ist für 19.30 Uhr vorgesehen.

Gibt es noch Karten für die Show von Bruce Springsteen?

Tatsächlich sind wenige Stunden vor dem Auftritt von Bruce Springsteen noch einige Karten legal verfügbar. Eventim bietet seit Anfang der Woche überraschend wieder Sitzplatzkarten an, am Mittwoch waren zwischenzeitlich auch einige Stehplatzkarten im Angebot. Konkret gab es am Mittwochmittag noch Stehplatzkarten in der Kategorie Front of Stage 1, also direkt vor der Bühne. Sie kosten 179,25 Euro, sind mittlerweile aber wieder ausverkauft. Sitzplätze gibt es in den Blöcken W5, also im Unterrang der Westtibüne, und in O2 und O11, also im Unter- und Oberrang der Osttribüne. Diese kosten 162 Euro, befinden sich aber in einem sehr spitzen Winkel zur Bühne.

Springsteens Setlist: Diese Lieder könnte der Boss am Freitag spielen

Bei seinen letzten drei Konzerten in Belgien und den Niederlanden hatte Bruce Springsteen keine einheitliche Setlist, stattdessen hat er viel variiert. Zwischen 29 und 30 Lieder haben er und seine E-Street-Band präsentiert, es gab jeweils zwei Zugabenblöcke. Die Shows dauerten jeweils knapp drei Stunden. Bei allen Shows gab es folgende Stücke im Zugabenblock 1: „Born in the USA“, „Born to Run“, „Glory Days“, „Dancing in the Dark“, „Tenth Avenue Freeze-Out“ und „Twist and Shout“. Zum Konzertabschluss spielte er „I‘ll see you in my Dream“ in einer Solo-Akustikversion.

Der Showopener variierte zuletzt. Zweimal ging es mit „Lonesome Day“ los, einmal mit „Prove it all Night“. Zum festen Repertoire im Hauptblock scheinen „She‘s the One“, „Wrecking Ball“, „The Rising“, „Badlands“ und „Thunder Road“ zu gehören. Auch immer dabei: „Nightshift“, „Last Man Standing“, „Backstreets“, „Because the Night“, „Prove it all Night“, „My Love will not let you down“ und „Ghosts“. Weitere Stücke wie „Lonesome Day“, „Hungry Heart“ und „The River“ spielte er nur in ein oder zwei der vergangenen drei Shows. „Cadillac Ranch“ präsentierte er in seiner ersten Nijmegen-Show sogar als Tour-Debüt. Mal sehen, welche Überraschungen er in Hannover bereithält.

Anfahrt mit Straßenbahn, Bus und Auto – das müssen Springsteen-Fans beachten

Wichtig für Autofahrer: Der Schützenplatz steht nicht als Parkplatz zur Verfügung. In unmittelbarer Stadionnähe gibt es somit keine Parkfläche. Daher werden die Besucher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das Veranstaltungsticket berechtigt ab 3 Stunden vor Einlass, also ab 14 Uhr, zur An- und Abreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln im Gebiet des GVH. Zur Heinz-von-Heiden-Arena fahren die Straßenbahnlinien 3, 7 und 9 (Haltestelle Waterloo), die Straßenbahnlinien 3, 7, 17 (Haltestelle Stadionbrücke) und die Buslinien 100/200 (Haltestelle Stadionbrücke). Besucher mit Tickets für den Eingang Nord (Blöcke, W1-7, S5-9) und den Eingang Ost (O1-O17 Tickets für den Business- und Logenbereich sowie Medienvertreter) werden die Bahnlinien 3, 7, 9 bis zur Station Waterloo empfohlen. Von dort aus sind es circa sieben Minuten Fußweg zur Arena. Besucher mit Tickets für den Eingang Süd (Blöcke S1-3, S10-14 und Innenraum), Eingang West (Blöcke W10-19, S15-19) werden die Bahnlinien 3, 7, 17 bis zur Station Stadionbrücke empfohlen, Fußweg circa sieben Minuten.

Insbesondere Besucher aus der Stadt können auch mit dem Fahrrad anreisen. Auf der Grünfläche vor dem Stadionbad wird die Landeshauptstadt wieder einen Fahrradparkplatz einrichten.

Personen mit dem „Sonderparkausweis für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung“ werden von der Polizei und dem Ordnungsdienst zum Parkplatz (P4) des Landessportbundes (LSB) am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg durchgelassen.

Hannover Concerts empfiehlt für Autofahrer die kostenlose und werbefreie Navi-App „NUNAV“. Die Nutzer mögen in der App die Veranstaltung als Fahrtziel angeben, dann werden sie stauvermeidend direkt auf einen freien Parkplatz geführt.

Tourauftakt in Phoenix: Jake Clemons (links) spielt Saxophon, Max Weinberg spielt Schlagzeug und Bruce Springsteen spielt seine Gitarre. © DPA Images | Ross D. Franklin

Diese Regeln gelten beim Konzert von Bruce Springsteen in Hannover – Cannabisverbot während der Show

Taschen und Rucksäcke, deren größte Seite größer ist als das Format Din-A4, dürfen nicht mit ins Stadion. Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, wird gebeten, auf die Mitnahme von Taschen zu verzichten. Neben großen Taschen dürfen auch nicht Deos, Parfums, professionelle Kameras, Audio- und Videoaufnahmegeräte, Go-Pro-Kameras, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Powerbanks, Hocker, Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taschenlampen, Laserpointer, große Fahnen und Poster sowie Helme mit in die Arena. Essen und Getränke gibt es in der Arena. Dementsprechend ist eine Mitnahme auch verboten.

Zum Schutz minderjähriger Besucher macht der Veranstalter Hannover Concerts von seinem Hausrecht Gebrauch und verbietet, trotz Legalisierung, den Konsum und das Mitführen von Cannabis.

Gigantische Springsteen-Tour: Hier tritt der Weltstar in diesem Jahr noch auf

Bruce Springsteen befindet sich im Moment auf Europatour, die in seine große Welttournee eingebunden ist. Etwa 50 Konzerte stehen in diesem Jahr insgesamt an. Los ging es im März in Phoenix, Schluss ist im November in Vancouver. Nach seiner einzigen Deutschland-Show in Hannover geht Springsteen nach Skandinavien, spielt in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen, dann stehen zwei London-Shows an. Nach einer dreiwöchigen Pause spielt er weitere Shows in den USA und Kanada. Krankheitsbedingt musste er im Mai und Juni Konzerte in Tschechien, Frankreich und Italien absagen, sie werden im Sommer 2025 nachgeholt.

So war Springsteens bislang einziges Konzert in Niedersachsen

Auf seiner „Wrecking Ball“-Tournee 2013 schaute Bruce Springsteen zum ersten Mal auch in Niedersachsen vorbei. Am 28. Mai gab er vor 40.000 Zuschauer im Stadion ein umjubeltes mehr als dreistündiges Konzert. Er erfüllte Musikwünsche, trank mehrere Biere und lieferte vor allem mit den 14 Musikern seiner E-Street-Band einen „krachigen Sound“, wie unser Rezensent Florian Arnold damals schrieb.

