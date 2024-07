Hannover. Vier Tage vor dem Konzert in Hannover können ganz Spontane noch Hunderte Restkarten erwerben. So kommen sie ganz legal dran.

Noch drei Tage sind es, bis Bruce Springsteen mit seiner E-Street-Band die einzige Deutschland-Show in diesem Jahr gibt. Monatelang galt das Konzert in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover als ausverkauft. Doch jetzt ist ein allerletztes Kontingent in den Verkauf gegangen. Hunderte Resttickets stehen zum Verkauf. Ganz legal. Um die 40.000 Zuschauer werden zu diesem weiteren Höhepunkt im Konzertkalender Niedersachsens für 2024 erwartet, nachdem am vorvergangenen Wochenende schon Roland Kaiser und Peter Maffay für besondere Abende im Stadion von Hannover gesorgt haben.

Die Plätze, die jetzt noch kurzfristig in den Verkauf gegangen sind, befinden sich auf der West- und der Osttribüne, in den Blöcken W5, O2 und O11. Sie kosten 162 beziehungsweise 172 Euro. Der kleine Nachteil: Sie befinden sich in einem sehr spitzen Winkel zur Bühne. Und: Sie werden immer weniger. Interessenten müssen also ganz schnell sein. Die Karten sind bei Eventim verfügbar.

Bruce Springsteen: Einlass ab 17 Uhr am Freitag

Einlass für das Konzert ist am Freitag ab 17 Uhr, um 20 Uhr startet die Show. Ende wird gegen 23 Uhr sein, prognostizieren die örtlichen Veranstalter, Hannover Concerts, die gemeinsam mit Live Nation die Veranstaltung ausrichten.

Bei seiner Show in Nijmegen am Samstag war „The Boss“ gut drauf, spielte 30 Songs inklusive zwei Zugabenblöcken. Drei Stunden dauerte sein Konzert. Am heutigen Dienstagabend tritt der 74-Jährige im belgischen Werchter auf – quasi die Generalprobe für Hannover. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni musste Springsteen einige Konzerte krankheitsbedingt verlegen. Doch die Stimmprobleme, die dazu geführt hatten, scheinen überwunden.

Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass Bruce Springsteen seine bisher letzte Show in Hannover gab. Auch 2013 jubelten ihm 40.000 Menschen im ausverkauften Stadion zu. Auf dass es diesmal genauso sein wird.

