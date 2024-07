Braunschweig. Die Dropkick Murphys haben eine jahrzehntelange Karriere hinter sich: Nun kommen sie für wenige Konzerte nach Deutschland.

Nur fünf Konzerte in Deutschland stehen auf dem Tourplan der Dropkick Murphys: Am 31. Januar machen die US-amerikanischen Rockstars in Braunschweig Halt. Mit dabei hat die Band laut Pressemitteilung Songs aus ihren Alben „Turn Up That Dial“, „11 Short Stories Of Pain & Glory“, „Signed and Sealed in Blood“ sowie „Going Out In Style“. Die vier Platten erschienen nacheinander zwischen 2011 und 2021; seither brachten die US-Amerikaner mit ihren irischen Folk-Rock-Sounds noch zwei weitere Alben heraus, nämlich „This Machine Still Kills Fascists“ und „Okemah Rising“.

Dropkick Murphys in Braunschweig: Wann der Vorverkauf startet

Die Dropkick Murphys wurden vor beinah 30 Jahren, nämlich im Jahr 1996, gegründet. Von der Originalbesetzung ist heute noch Ken Casey als Sänger und Bassist mit dabei. Zu den größten Hits der Band zählt das 2005 erschienene „I‘m Shipping up to Boston“, das von mehreren Sportvereinen als Hymne vor jedem Aufzug gespielt wird. Auf Spotify allein wurde der Song bereits 305 Millionen Mal gestreamt.

In Braunschweig spielt die Band am Freitag, 31. Januar in der Volkswagen Halle. Tickets gibt es ab Mittwoch, 3. Juli, 10 Uhr im Presale. Ab Freitag, den 5. Juli, 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf.

