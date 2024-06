Braunschweig. Der Verwaltungsdirektor wird 2026 Geschäftsführer des Theaters an der Josefstadt. Im Staatstheater gibt es dann einen kompletten Neustart.

Stefan Mehrens, seit 2016 Verwaltungsdirektor des Staatstheaters Braunschweig, wechselt nach Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer 2026 nach Wien an das Theater in der Josefstadt. Dort übernimmt er die Position des Kauf­männischen Geschäftsführers an der Seite der neuen Intendantin Marie Rötzer. Beide Personalien wurden am 24. Juni im Rahmen eines Pressegesprächs in Wien vorgestellt. Somit wird das Staatstheater Braunschweig ab der Spielzeit 2026/2027 zeitgleich eine neue Intendanz und eine neue Verwaltungsdirektion bekommen. Intendantin Dagmar Schlingmann verlässt das Haus bereits nach Ende der Spielzeit 2025/26, anschließend wird es kommissarisch von Ellen Brüwer geführt.

Stefan Mehrens: Ich werde den Übergang in die neue Intendanz begleiten

Stefan Mehrens erklärt: „Nach zehn schönen und erfolgreichen Jahren am Staatstheater Braunschweig freue ich mich auf die neue Verantwortung an diesem traditionsreichen Theater in dieser großartigen Stadt Wien. Für mich war es wichtig, diese Entscheidung früh zu treffen. Die nächsten zwei Jahre werde ich mit ungeminderter Kraft an den aktuellen Aufgaben arbeiten und den Übergang in die neue Intendanz begleiten.“ Mehrens, geboren 1968 in Olden­burg, studierte zunächst Kommunikations­wissenschaften in München und im Anschluss Betriebswirtschaftslehre und Theater­wissenschaften an der Freien Universität Berlin. Nach Stationen in unterschiedlicher Funktion am Renaissance-Theater Berlin, am Theater im Pumpenhaus Münster und dem „tanzhaus nrw“ übernahm er im April 2005 die Leitung für die Bereiche Finanzen, Organisation und Controlling des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover. Nach sechs erfolgreichen Spielzeiten wechselte Mehrens im April 2011 als Verwaltungsdirektor zu den Salzburger Festspielen nach Österreich. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist er Verwaltungsdirektor am Staatstheater Braunschweig. Er lehrt Theatermanagement an der Universität Bayreuth und an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

