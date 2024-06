Braunschweig. Auf ihrer „Görlitzer Park“-Tour machen die drei Berliner Station bei uns. Sie treten erstmals in der Volkswagen-Halle auf. Ab sofort gibt es Karten.

Neun Jahre nach ihrem bisher letzten Auftritt in Braunschweig kommt die Berliner Rap-Formation K.I.Z. wieder in die Löwenstadt: Am Freitag, 7. März 2025, tritt das Trio erstmals in der Volkswagen-Halle auf. Im März 2016 gastierten die damals noch vier Musiker in der Stadthalle, 3000 Zuschauer waren begeistert von ihrer doch sehr drastischen Show. Nun ein neues Kapitel: Seit einem guten Dreivierteljahr befinden sich K.I.Z bereits in einer von Zeit zu Zeit wellenartig aufbrandenden Phase rund um die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Görlitzer Park“.

Eine Pop-Up-Show auf dem Reeperbahn-Festival 2023, die spontan mehrere tausend Besucher anzog, setzte den Startschuss für das Projekt „Görlitzer Park“. Mit „Frieden“ und „Applaus“ folgten in den letzten Monaten zwei weitere, schon jetzt millionenfach gestreamte Vorboten der Platte.

„Görlitzer Park“: Neues Album von K.I.Z. erscheint am heutigen Freitag

Unmittelbar vor Veröffentlichung des Albums am heutigen Freitag überraschten Tarek Ebéné, Nico Seyfrid und Maxim Drüner ihre Fans mit einem stilvollen Konzept, das ein Novum darstellt. K.I.Z veröffentlichten in den verbleibenden Tagen bis zum Album jeden Tag eine Single inklusive eines Visuals auf dem bandeigenen Youtube-Kanal.

Bis zum heutigen Freitag veröffentlichten sie im 24-Stunden-Rhythmus alle 15 Songs, die auf „Görlitzer Park“ enthalten sind — untermalt von 15 Visuals, die K.I.Z in einem minimalistischen Theater-Setting realisiert haben. In ihrer Gesamtheit fügen sich jene Visuals am Ende in sich geschlossen zu einem Kammerspiel zusammen, welches sämtliche Songs des Albums umfasst, bebildert und miteinander verknüpft.

Die letzten beiden Alben der Band erreichten Platz 1

K.I.Z. ist eine Band, die im Laufe ihrer Karriere immer erfolgreicher wurde. Die Alben „Hahnenkampf“, „Sexismus gegen Rechts“ und „Urlaub fürs Gehirn“ schafften es allesamt in die Top 10. Die beiden jüngsten Werke „Hurra die Welt geht unter“ und „Rap über Hass“ erreichten sogar Platz 1.

Das Release-Wochenende zelebrieren K.I.Z in Form zweier Headliner-Shows auf den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside am späten Samstag und Sonntag. Außerdem wird gemutmaßt, dass sie am Freitag bei einer Protestveranstaltung, die den Plan der Stadt Berlin kritisiert, den Görlitzer Park zu umzäunen, auf der Bühne stehen.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

