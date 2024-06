Wolfsburg. Das Eröffnungskonzert des diesjährigen Sommerevents in der Autostadt war binnen weniger Minuten ausverkauft. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht.

Mit Silbermond geht es auf in den Autostadt-Sommer: Die Bautzener Band mit der charismatischen Frontfrau Stefanie Kloß eröffnet am Samstag, 22. Juni, das Sommerfestival im VW-Freizeitpark in Wolfsburg musikalisch auf der großen Lagunen-Bühne. Um 20 Uhr geht es los. Die allermeisten der gut 8000 Tickets sind bereits an Fans verkauft, doch die Veranstalter erwarten noch mehrere Rückläuferkarten, zum Beispiel durch Hotelkontingente, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Diese Tickets gehen am Mittwoch, 19. Juni, erneut in den Verkauf. Sowohl bei Eventim als auch vor Ort am Welcome-Desk in der Autostadt können Kurzentschlossene oder Musikfans, die in der ersten Verkaufsrunde kein Glück hatten, diese Resttickets erwerben. Da voraussichtlich nicht viele Karten in den Verkauf gehen werden, lohnt es sich am Mittwoch vermutlich, schnell zu sein.

Potentielle Rückläufertickets immer mittwochs vor dem Konzert verfügbar

Karten kosten 33,70 Euro, die jungen Konzertbesucher von 6 bis 17 Jahren bezahlen ermäßigt 17,20 Euro. Das Ticket berechtigt ausschließlich zum Konzertbesuch, Einlass ist ab 18 Uhr. Wer zuvor noch die Autostadt besuchen möchte, ist entweder Jahreskartenbesitzer und kann kostenlos hinein oder benötigt zusätzlich ein Tagesticket, das kostet 23 Euro für Erwachsene, 10 Euro für 6- bis 17-Jährige und 19 Euro für Ermäßigte. Geöffnet hat die Autostadt während des Sommerevents von 9 bis 17 Uhr.

Beim diesjährigen Sommerfestival, das von Freitag bis zum 4. August, also während der niedersächsischen Sommerferien, stattfindet, treten insgesamt 28 Acts auf. Für 8 Konzertabende (Katie Melua, The Great Guitars, Juli, Stephen Triffitt, Moyka, Kennedy Administration, Lena) gibt es noch Karten. Für die übrigen Konzerte, also zum Beispiel für ZZ Top, Scooter und James Blunt, gehen potentielle Rückläufertickets immer am Mittwoch vor dem jeweiligen Showtermin in den Verkauf. Die nächste Chance – für die Konzerte von Mario Biondi, Status Quo, Kelvin Jones – gibt es am 26. Juni.

