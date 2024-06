Braunschweig. Die Soul-Sängerin tritt am 22. August mit den klassischen Musikern des „Takeover Ensemble“ auf. Dessen Chef stammt aus Braunschweig.

Das Braunschweiger Festival „Kultur im Zelt“ eröffnet am Donnerstag, 22. August, mit einem Crossover-Projekt aus Pop-Gesang und klassischen Instrumenten: Stefanie Heinzmann singt ihre Hits in neuen Arrangements, begleitet vom „Mikis Takeover! Ensemble“. Die Formation leitet der Geiger Miki Kekenj, der als Sohn des langjährigen Staatsorchester-Violinisten Mihalj Kekenj in Braunschweig aufwuchs.

Kekenj komponiert und produziert epische Hip-Hop-Alben zu Orchesterbegleitung. Einen Namen gemacht hat sich der studierte Violinist zudem mit dem „Takeover Ensemble“, das Popsongs von Stars wie Bosse, Joy Denalane und Max Herre mit klassischen Instrumenten neu interpretiert und sie gemeinsam mit den Künstlern aufführt.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei „Pop meets Classic“ waren Kekenj und sein Ensemble im vergangenen Jahr erstmals in Braunschweig zu erleben. Bei „Kultur im Zelt“ gestalten sie nun einen ganzen Abend gemeinsam mit Stefanie Heinzmann. Die 35-jährige Schweizerin wurde 2008 als Siegerin einer Castingshow von Stefan Raab bekannt. Mit Alben wie „Masterplan“ und „All We Need Is Love“ machte sie sich einen Namen als markante, charismatische Pop- und Soulstimme. Karten ab 42 Euro gibt es ab dem 14. Juni im Vorverkauf.