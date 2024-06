Braunschweig. Die österreichische Kunsthistorikerin tritt die Nachfolge von Jule Hillgärtner an. Zuletzt arbeitete die 36-Jährige als freie Kuratorin.

Die gebürtige Wienerin Cathrin Mayer wird im August 2024 neue Direktorin des Kunstvereins Braunschweig. Das teilte eine Sprecherin des Vereins gestern Nachmittag mit. Die 36-jährige Kunsthistorikerin arbeitete demnach zuletzt als unabhängige Kuratorin. „In ihrer beruflichen Laufbahn realisierte Cathrin Mayer unter anderem Ausstellungen und Performances mit Kevin Jerome Everson, Yalda Afsah und Colin Self an der Halle für Kunst Steiermark in Graz“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Von 2015 bis 2020 habe Cathrin Mayer als Teil des kuratorischen Teams am KW Institute for Contemporary Art in Berlin Ausstellungen von Anna Daučíková, Lynn Hershman Leeson und Hanne Lippard realisiert.

Cathrin Mayer sei als Autorin für renommierte Fach-Magazine tätig und blicke auf Erfahrungen in der Lehre zurück – sowohl an der Universität der Künste in Berlin als auch als Gastprofessorin für Kuratorische Praxis am Institut für Kunstgeschichte an der Universität für künstlerische Gestaltung in Linz. Ihre jüngsten Ausstellungen und Performanceprogramme hätten sie unter anderem nach Wien, Stockholm sowie nach Pristina und Münster geführt. „Mit ihrem Erfahrungswissen und konzeptionellen Ideen freut sie sich darauf, den Kunstverein Braunschweig künstlerisch weiterzuentwickeln sowie die nationale und internationale Ausrichtung zu stärken“, heißt es in der Pressemitteilung des Kunstvereins.

Cathrin Mayer folgt auf Jule Hillgärtner

Cathrin Mayer folgt Jule Hillgärtner nach, die den Kunstverein seit 2014 mit zwei Unterbrechungen aufgrund von Elternzeiten leitete. Im April wechselte die 46-Jährige ans „Science&Art Lab“ der Technischen Universität Braunschweig, das laut TU „Spitzenforschung und Kunst in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen und Medien zusammen bringen will“.

1832 gegründet, gehört der Kunstverein Braunschweig mit rund 400 Mitgliedern zu den größeren in Deutschland. In jährlich rund sechs Einzel- oder Gruppenausstellungen in seinem Stammhaus, der klassizistischen Villa Salve Hospes am Lessingplatz, will er laut Selbstbeschreibung bedeutende Positionen internationaler Gegenwartskunst abbilden. Vorsitzender des siebenköpfigen Vorstands ist Jens Nowak.

