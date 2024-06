Braunschweig. Am zweiten Juniwochenende laden 150 Kunstschaffende in ihre Ateliers und Ausstellungsräume ein: zu Vernissagen, Workshops, Musik und mehr.

Zum offiziellen Auftakt der „Kunsttour24“ wird am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr im Foyer des Hotels Centro, Ernst-Amme-Straße 24, geblasen – wörtlich. Die Bläserformation „Lillis Finest“ begleitet die Vernissage des japanischen Künstlers Ryo Kato und der saarländischen Künstlerin Vera Kattler. Die Mischung aus Livemusik und Malerei deutet das weite Spektrum von Kreativität an, das das Kunst-Aktionswochende abbilden will. Drei Tage lang gibt es in mehr als 60 Ateliers und Veranstaltungsorten in und um Braunschweig bei freiem Eintritt Ausstellungen, Workshops, Musik und mehr. Der ADFC bietet geführte Radtouren zu ausgewählten Stationen der „Kunsttour24“ an.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Organisiert werden die Tage der offenen Ateliers vom alternativen Kunstverein „bskunst.de“. 2016 gegründet, will der Verein die große Kunstszene der Stadt sichtbar machen und bei der Suche nach Ausstellungsmöglichkeiten unterstützen – auch mit geballten Aktionen wie der „Kunsttour“, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Schirmherrin ist Kulturdezernentin Anja Hesse. „Mit Unvoreingenommenheit und interkultureller Kompetenz gehen die Macher:innen des Vereins an das Publikum und die einzelnen Kunstgattungen heran, vereinen Skulpturen mit Schaufenstern oder Lesungen mit Leerständen“, lobt Hesse. Seit 2023 fördere das Kulturinstitut das Engagement kontinuierlich. Die „Kunsttour“ sei ein Leuchtturmprojekt: „Offene Türen sind im wahrsten Sinne der Schlüssel für Verständnis von Kunst und Kultur.“

Elke Almut Dieter präsentiert in ihrem Atelier In den Langen Äckern in Melverode Plastiken aus Keramik, Grafik und Malerei. © Elke-Almut Dieter | Elke-Almut Dieter

Mehr als 60 Ateliers und Veranstaltungsorte sind geöffnet

Bereits am Freitag von 14 bis 18 Uhr gibt es in knapp 30 Ateliers und Veranstaltungsorten Programm. Die Künstlerinnen Nora Schuhmann und Melanie Schöckel etwa führen im Schnedeweg 4 in Mascherode das Drucken mit der Gelliplate und Linolschnitt vor. „Im idyllischen, wilden Garten gibt es Kaffee und Kuchen.“ Im Studiowerk in der Nordstraße 42 zeigt Nevana da Silva diverse Techniken der Keramik-Malerei.

Die Schwerpunkttage der Kunsttour sind Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni. Von 11 bis 18 Uhr gibt es an mehr als 60 Orten etwas zu sehen, zu hören – und teils auch die Möglichkeit mitzumachen. Im Kufa-Haus am Westbahnhof zeigen zahlreiche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften Fotografie und Kunsthandwerk ihre Arbeiten. Sammelausstellungen präsentieren etwa auch die Ateliergemeinschaften Wolfenbüttler Str. 31 A, Böcklerstraße 6 und Saganstraße 6.

Melanie Schöckel – hier ein Blick in ihre Druckwerkstatt in Klein Flöthe – führt bei der „Kunsttour24“ gemeinsam mit Nora Schuhmann im Schnedeweg 4 in Mascherode Druck- und Linolschnitttechniken vor. Zudem zeigen die Künstlerinnen Grafik, Tuschezeichnungen, Aktmalerei. © Melanie Schöckel | Melanie Schöckel

Mitmach-Aktion für Kinder im Natur-Erlebnis-Zentrum

In der Brunsviga will Acryl-Malerin Sonja Warntjen mit den Besucherinnen und Besuchern ein Gemeinschaftskunstwerk schaffen. Im Natur-Erlebnis-Zentrum Hondelage, In den Heistern 5c, bietet Sylvia Waßmann jeweils von 15 bis 16 Uhr die Aktion „Kinder machen Kunst“ an. Im Stadtgarten Bebelhof, Schefflerstraße 34, gibt es neben Bildender Kunst jeweils um 12, 14 und 16 Uhr auch kurze Einführungen in die Kunst des Gärtnerns.

Live-Musik ist am Samstag um 19 Uhr unter anderem bei einer Klangperformance mit Sven Waida im Kunstladen in der Gliesmaroder Straße 41 zu hören. Im „Kleinod“ im Magniviertel, Ölschlägern 4, jazzt am Sonntag um 17 Uhr das Laokoon-Trio, und ab 16 Uhr spielt im Kunstsalon in der Jahnstraße 8a Singer-Songwriter Monty Krah seine Lieder.

Geführte Kunst-Radtouren mit dem ADFC

Der ADFC bietet am Samstag- und Sonntagvormittag jeweils ab 11 Uhr geführte Radtouren zu Stationen der Kunsttour24 an. Startpunkte sind Am Theater (Samstag) und auf dem Platz der Deutschen Einheit (Sonntag). Das komplette Programm gibt es übersichtlich in Kategorien geordnet unter kunsttour-braunschweig.de

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: