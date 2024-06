Die Braunschweigerin Mila Tubelyte als Königin Zenobia von Palmyra in der Staatstheater-Produktion „Searching for Zenobia“, die am Freitag zur Eröffnung der Münchner Biennale Premiere hatte. Ab 28. September ist die Oper dann in Braunschweigs Kleinem Haus zu sehen. © Judith Buss | Judith Buss Fotografie